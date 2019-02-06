Конституционный Суд признал законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую соответствующим Основному закону Украины. Об этом сообщают "Украинские новости", ссылаясь на источник в суде.

"Вчера (5 февраля) было предоставлено заключение по этому законопроекту. Он признан конституционным", - сообщил он.

Таким образом, КС признал, что переименование области не нарушает статьи 157 и 158 Конституции.

В соответствии с Конституцией, законопроект о внесении изменений в Основной закон может рассматриваться Верховной Радой при наличии заключения КС о соответствии проекта требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

Согласно ст. 157, Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Также, в соответствии с этой статьей, Конституция не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

Согласно ст. 158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по нему.

В соответствии с этой статьей, Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.

Документ предусматривает внесение изменений в ст. 133 о системе административно-территориального устройства Украины, согласно которым Кировоградская область переименовывается в Кропивницкую.

В случае положительного заключения КС, изменения в Конституцию принимаются путем голосования за законопроект 226 голосами в первом чтении и 300 - на следующей сессии во втором.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минкульте заявили, что переименуют УПЦ МП принудительно.

Также мы сообщали, что Рада отказалась переименовывать военкоматы.