Жена генпрокурора и нардеп Ирина Луценко подала иск против кандидата в президенты Анатолия Гриценко о защите чести и достоинства семьи из-за спора вокруг службы ее сына Александра в зоне АТО. Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK.

Сумма морального ущерба, которую хочет отсудить Луценко составляет 2,5 миллиона гривен - столько, сколько Гриценко заплатил в качестве взноса, подавая документы для регистрации кандидатом в президенты.

"Сумма иска будет 2,5 миллиона гривен. Это та сумма, которую Анатолий Гриценко нашел, чтобы подать платеж, который принимает ЦИК у кандидатов в президенты. Если он нашел как будущий Верховный главнокомандующий. Так он думает, так не думает народ Украины, так не думаю я как мать воина, то проигранный им в суде иск будет стоить ему того задатка", - сказала Ирина Луценко.

По ее словам, Александр Луценко отслужил 40 дней в зоне АТО - в Песках, под Донецким аэропортом в составе 55-й Запорожской артиллерийской дивизии и показала справку из воинской части.

"Почему вы, Анатолий Гриценко, не пошли на фронт? Это попахивает дезертирством, это попахивает "отмазыванием", - заявила Ирина Луценко.

В случае победы в суде жена генпрокурора пообещала направить средства на нужды волонтерских организаций.

Видео: YouTube/ Телеканал ZIK

Напомним, в интервью Дмитрию Гордону, размещенном на канале журналиста в Youtube 29 января, Гриценко говорил, что не прятал своего сына Алексея Гриценко от службы в зоне АТО в 2014 году, как это сделали "Порошенко, или Луценко, или Пашинский, или Турчинов".

Генпрокурор Луценко отреагировал на слова Гриценко, заявив, что дает ему сутки на извинения. 30 января Гриценко принес свои извинения сыну генпрокурора, но заявил, что не намерен извиняться перед самим Луценко. Жена генпрокурора заявила, что подаст в суд на Гриценко.