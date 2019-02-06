Две крупнейшие лоукост-авиакомпании - Ryanair и Wizz Air - повысили стоимость провоза багажа весом до 10 кг, который был введен после изменения правил перевозки ручной клади. Об этом сообщает avianews.com.

Раньше провоз маленькой сумки в самолетах Ryanair стоил 8 евро при оформлении во время покупки авиабилета и 10 евро после. Теперь цены повысились и составили 10 и 12 евро соответственно.

Wizz Air повысил стоимость провоза небольшого багажа с 7 до 9 евро. Теперь перевозка чемодана до 10 кг в качестве багажа стоит от 9 до 24 евро в низкий сезон и от 12 до 27 евро в высокий сезон.

Кроме того, изменилась стоимость услуги приоритетной посадки, которая позволяет брать в салон самолета два предмета ручной клади. Пассажиры самолетов Ryanair должны заплатить за нее от 10 до 12 евро (вместо 8-10 евро), а самолетов Wizz Air - от 5 до 17 евро (вместо 5-15 евро).

Напомним, в МАУ вводят новые правила для ручной клади с 15 января.

Также мы писали, что Ryanair после захода в Украину существенно уменьшила бесплатный провоз ручной клади.