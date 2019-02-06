Сегодня, 6 февраля, в Москве в 11.00 (10.00 по Киеву) должна была начаться церемония прощания с Кириллом Толмацким (Децлом). Однако адрес в анонсе указали не тот, передает с места собкор "Страны".

Местом прощания была указана Центральная клиническая больница управделами президента РФ. Она находится на западном въезде в город по Рублево-Успенскому шоссе.

Фото: Страна

Поклонники Децла косяками идут в больницу, в которой строгая пропускная система, здесь лечатся лечиться сотрудники президентских структур, однако их туда не пускают. Как оказалось, место прощания находится в километре от этого здания - в сером строении по адресу Маршала Тимошенко, 25.

Церемония прощания задерживаемся на полчаса. У входа в здание собрались около двухсот человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в крови Децла не обнаружили наркотиков.