На сегодняшнем заседании Кабинета Министров, 6 февраля, планируют создать Государственную службу по этнополитике и свободе совести. Об этом говорится в повестке дня заседания.

Также правительство собирается утвердить государственные нормативы обеспечения населения публичными библиотеками.

Кроме этого в перечне вопросов для рассмотрения - утверждение порядка использования средств в 2019 году для компенсации расходов "Укрпочты" на доставку пенсий и денежной помощи, плана мероприятий по празднованию 100-летия Национального академического театра имени Ивана Франко и положения о профессиональном обучении чиновников.

Отдельно будут рассмотрены вопросы государственного оборонного заказа и план по реализации Стратегии госполитики в отношении наркотиков на 2019 год.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кабмине предложили вдвое увеличить пропускную способность женских туалетов.

Также мы сообщали, что Кабмин урезал на 374 гривны плату украинцам за услуги муниципальной няни.