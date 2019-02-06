В понедельник, 4 февраля, спортсменка из Украины Аннамари Данча впервые в истории страны завоевала медаль на чемпионате мира по сноубордингу, который в эти дни проходит в США. Об этом пишет Sportarena.

Сначала в параллельном гигантском слаломе украинка финишировала шестой, установив личный рекорд. А затем 28 летняя спортсменка выиграла в 1/8 финала, в четвертьфинале и полуфинале. Проиграла она лишь в финале, из-за чего получила серебряную, а не золотую медаль.

Украина стала 24-й страной, которая выиграла медаль на чемпионатах мира по сноубордингу. В общем медальном зачете Украина занимает 21-ое место.

Скриншот: sportarena.com

Видео: YouTube/ FIS Snowboarding

Напомним, ученые выяснили, что опаснее для здоровья: кататься на лыжах или на сноуборде.

Также мы писали, что Украина стала лидером экспорта лыж и сноубордов в ЕС.