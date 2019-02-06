Украина впервые завоевала медаль на чемпионате мира по сноубордингу. Видео
В понедельник, 4 февраля, спортсменка из Украины Аннамари Данча впервые в истории страны завоевала медаль на чемпионате мира по сноубордингу, который в эти дни проходит в США. Об этом пишет Sportarena.
Сначала в параллельном гигантском слаломе украинка финишировала шестой, установив личный рекорд. А затем 28 летняя спортсменка выиграла в 1/8 финала, в четвертьфинале и полуфинале. Проиграла она лишь в финале, из-за чего получила серебряную, а не золотую медаль.
Украина стала 24-й страной, которая выиграла медаль на чемпионатах мира по сноубордингу. В общем медальном зачете Украина занимает 21-ое место.
Скриншот: sportarena.com
Видео: YouTube/ FIS Snowboarding
Напомним, ученые выяснили, что опаснее для здоровья: кататься на лыжах или на сноуборде.
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