Против одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука завели уголовное дело. По привычной за последние годы статье - "госизмена". А заодно ему вменили "посягательство на территориальную целостность". То есть сепаратизм.

Уголовное преследование началось после предложения Медведчука выделить Донбасс в автономный регион в составе Украины.

Сама "крамольная" идея прозвучала на форуме политсилы, у которой есть свой кандидат в президенты - Юрий Бойко. Речь об "Оппозиционной платформе - За жизнь", в которой Медведчук занимает одну из руководящих должностей (пост председателя политсовета).

Политический подтекст сплетается с явным конфликтом интересов. Производство открыла генпрокуратура, шей шеф Юрий Луценко недавно заявил о поддержке на выборах действующего президента.

Более того, Луценко не исключил вынесение подозрения Медведчуку в скором будущем, если наличия "крамолы" в его словах подтвердит экспертиза.

Масла в огонь скандала подлил и экс-президент Виктор Янукович, который сообщил, что, по его информации, на Медведчука готовится покушение.

Зачем и за что именно возбуждают дело против одного из лидеров "Оппозиционной платформы" и к чему это приведет - разбиралась "Страна".

Что сказал Медведчук о Донбассе

На съезде "Оппозиционной платформы-За жизнь" 29 января глава политсовета партии рассказал о том, что собирается делать с Донбассом его политсила.

"Надо договариваться в "четырехугольнике" - Киев, Донецк, Луганск и Москва. Наш мирный план предполагает создание Донецкого автономного региона в составе Украины. Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которые закрепят этот статус", - сказал Медведчук.

Он добавил, что это не противоречит Минским договоренностям и законодательству Украины.

"Порошенко говорит, что ключ от мира находится в Кремле. Знаете, он прав - это действительно так. Но в зависимости от него и других, которые рвутся к власти, мы не просто знаем, где этот ключ, и знаем, где находятся двери, к которым подходит этот ключ", - заявил он.

Таким образом, Медведчук, если вкратце, предложил изменить Конституцию и внести туда автономию Донбасса.

Это, разумеется, не запрещено никакими законами. Медведчук заявил, что в случае победы на выборах, его политсила попробует собрать конституционное большинство - и в рамках действующих норм изменить Основной закон.

Кстати, особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей - с закреплением его в Конституции - записана и в Минских соглашениях. Правда, слово "автономия" там не упоминается, однако из текста соглашений следует, что эти территории будут обладать правами, которыми не обладала и Автономная республика Крым до аннексии.

В частности, местные органы власти получат право влиять на назначения прокуроров, судей, создавать отряды народной милиции, определять статус русского языка и заключать договора о сотрудничестве с российскими регионами.

То есть, по сути, это сверхавтономия. Причем она закреплена в Украине и на законодательном уровне - через принятый Радой еще осенью 2014 года закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Правда, он так и не вступил в силу (это должно произойти только после проведения местных выборов), но его действие все равно уже два раза парламентом продлевалось (причем по призыву президента Порошенко) и он до сих пор не утратил силу.

Однако ни против Порошенко, ни против депутатов, которые его принимали, ни против Александра Турчинова, который ставил этот закон на голосование в качестве спикера в 2014 году, никто уголовные дела за сепаратизм и госизмену не возбуждает.

Другой вопрос, что ни в этом законе, ни в Минских соглашениях не прописано каким именно образом будут управляться территории, которые получат особый статус? Здесь есть пробел.

Идея Медведчука с автономией как раз и дает ответ на этот вопрос. При этом его план решает еще одну проблему - поиск компромиссов. В РФ уже давно выставляют два условия мирной реинтеграции Донбасса в Украину. Помимо закрепления в Конституции особого статуса (читай - автономии) это еще и прямые переговоры Киева не только с Москвой, но и с Донецком и Луганском (то есть с сепаратистами).

Но, опять же, эти переговоры предусмотрены в самом тексте Минских соглашений (подписанных в том числе и по инициативе президента Порошенко). Практически каждый этап политической части соглашений, согласно их тексту, должен согласовываться с представителями "отдельных районов".

Другое дело, что украинские власти, подписав в Минске договоренности, сейчас не торопятся их выполнять, а Медведчук и "Оппозиционная платформа" заявляет, что намерена это сделать.

Но и это, очевидно, не тянет на состав преступления.

Но в прокуратуре считают иначе.

Реакция властей

Ведомство Юрия Луценко уже открыло уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизме Медведчука. Дело возбуждено по жалобе нардепа от "Народного фронта" Андрея Тетерука.

"Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в Киеве, заявив о необходимости образования так называемого" автономного региона Донбасс "с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины", - написала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

В ГПУ заявили, что Конституция определяет Украину как унитарное государство. А призывы к автономному региону могут способствовать "подрывной деятельности РФ".

Прокуроры пршли выводу, что в действиях Медведчука усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).

Следствием против Медведчука теперь займется СБУ.

Рекция Медведчука

Глава политсовета "Оппозиционной платформы" прокомментировал обвинения против себя, повторив свои тезисы.

"То что я сказал, я могу повторить. Для того, чтобы мир был на Донбассе и прекратились боевые действия, необходимо предложить решения, которые заложены в основу Минских соглашений и которые необходимо реализовать киевской власти, которая упорно, настойчиво и последовательно не делает этого. Я неоднократно заявлял, что для того чтобы решить эту проблему, нам необходимо реализовать в первую очередь тот комплекс мер, который может изменить ситуацию. Среди этих мер было предложение создать Автономный регион Донбасс", - заявил Медведчук в интервью NewsOne.

По его словам, для реализации этого плана Киев должен вести переговоры с Донецком, Луганском и Москвой.

"На съезде мною была изложена идея, которую мы апробировали в переговорах - тем, кто находится на неподконтрольных территориях предложить статус автономии. То есть создать Автономный регион Донбасс в составе Украины в соответствии с Конституцией, с теми изменениями в Конституцию, которые преложены в минских соглашениях и которые мы разработали мы", - отметил он.

Он сказал, что никаких признаков уголовного нарушения здесь нет, так как все эти предложения согласуются с Минскими соглашениями.

Что означает дело против Медведчука

У преследования одного из лидеров "Платформы" есть несколько возможных причин.

Во-первых и в-главных, власть в Украине торпедирует любые попытки дискуссии о будущем устройстве Донбасса. Особенно - на правах автономии. Хотя она, как писалась выше, четко прописана в Минских соглашениях.

Это говорит о том, что состояние хронического конфликта для украинской власти выгоднее, чем продвижение по пути урегулирования.

Как уже рассказывала "Страна", именно такая позиция является главным тормозом для мирной реинтеграции Донбасса. Москва готова дать на нее отмашку, но только при выполнении двух упомянутых выше условий - закрепления особого статуса Донбасса в Конституции и прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском.

Вместо исполнения Минских соглашений (или хотя бы готовности спокойно обсуждать варианты, как их правильнее исполнить), украинские власти записывают в "агенты Кремля" всех, кто пытается даже в теории начертить будущее региона на основе "Минска-2".

Цель такой политики - вывести компромисс по Донбассу (а он может быть только вокруг темы автономии) вообще за рамки любой дискуссии. Что автоматически означает продолжение войны в регионе.

Впрочем, эта война решает, видимо, другие задачи - позволяет власти не церемониться во внутренней политике, списывая все свои провалы на "агрессора".

Во-вторых, Порошенко решает чисто тактическую задачу "достройки бренда".

Националисты и кандидаты, играющие на поле президента, постоянно вменяют ему в вину сотрудничество с Медведчуком. И гарант не раз признавал, что уполномочил кума Владимира Путина заниматься обменом пленных.

Однако даже такое сотрудничество давало повод обвинять Порошенко чуть ли не в "сговоре с Путиным".

Поэтому уголовное дело против Медведчука сможет несколько подкорректировать эту "неувязочку" в предвыборном образе президента. А заодно и показать, как он борется с "агентами Кремля".

В-третьих, Банковая осуществляет давление на Медведчука, как вероятного владельца медиаресурса.

Политик сейчас, как утверждают его оппоненты, контролирует телеканалы NewsOne и 112 (сам он это не признает, но их официальным владельцем является близкий к Медведчуку нардеп Тарас Козак).

Не так давно Рада требовала ввести санкции против NewsOne и 112 - и это решение по прежнему на рассмотрении в СНБО. Не говоря уже о группах "карманных" националистов, которые могут начать атаковать телеканалы "снизу". Новое уголовное дело может быть использовано как фактор дополнительного давления на политика.

Впрочем, сам Медведчук в своих последних заявлениях был настроен достаточно жестко. В интервью российскому "Первому каналу" Медведчук заявил, что, по его мнению, уголовное дело возбуждено против него по указанию "Вашингтонского обкома" (то есть американцев). Также он дал понять, что оппозиция может не признать результаты выборов, если на них власть осуществить масштабные фальсификации.