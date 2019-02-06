В Киеве у пассажирского автобуса отпало днище после того, как он наехал на "лежачего полицейского". Инцидент произошел 5 февраля около 23:00 с автобусом №33 на улице Милютенко. Об этом сообщает "Информатор".

По словам представителей "Киевпасстранса", автобус №33 двигался по улице Милютенко в сторону улицы Академика Курчатова. После того, как общественный транспорт наехал на "лежачего полицейского" возле одного из пешеходных переходов, у него оторвалось днище. Из-за этой поломки задняя часть автобуса оказалась на асфальте.

Фото: kiev.informator.ua

На место прибыл автомобиль технической помощи для того, чтобы отбуксировать сломанную машину в депо. Там специалисты определят степень повреждений, которые получил автобус. В результате аварии никто не пострадал.

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