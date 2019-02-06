Утром в среду, 6 февраля, из-за непогоды Киев стоит в пробках. Их интенсивность оценивается в 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Как и обычно, самые мощные пробки наблюдаются в центре города. Автомобили в районе станций метро "Житомирская" и "Берестейская" стоят в тянучках. Сковано движение по бульвару Тараса Шевченко в обоих направлениях.

Наблюдаются заторы у Бесарабского рынка, Европейской площади. Традиционно "стали" Крещатик и Подольский спуск. Движение затруднено на Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской улицах, возле метро "Днепр". На Подоле также наблюдаются пробки - ул.Константиновка рядом с метро "Тараса Шевченко".

Кроме того, пробки сковали большинство мостов столицы. Масштабные пробки есть на Кольцевой дороге, проспекте Науки.

Карты: google.com/maps

Напомним, киевских водителей предупредили о надвигающемся снегопаде и гололеде на дорогах.

Также мы писали, что в Украине посреди зимы начнут масштабные работы по ремонту дорог.