Курс НБУ на 6 февраля. Доллар потерял в цене 21 копейку, а евро сразу 30
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс основных валют по отношению к гривне на среду, 6 февраля. Третий день подряд доллар и евро продолжают значительно дешеветь, например, американская валюта, по сравнению со вторником, потеряла в цене 21 копейку. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.
Так, НБУ установил курс доллара на уровне 27,21 грн/$, то есть на 21 копейку дешевле, чем вчера, 5 февраля. Евро сегодня стоит 31,08 грн за единицу - на 30 копеек меньше, чем днем ранее.
Официальный курс НБУ 6 февраля 2019:
- 1 доллар - 27,21585400 (-0,20783800);
- 1 евро - 31,08867000 (-0,29774500);
- 1 рубль - 0,41507000 (-0,00306000).
Напомним, во вторник, 5 февраля, иностранцы обвалили курс доллара в Украине и готовят ему новый минимум.
Также мы писали о том, почему курс доллара провалился в первый рабочий день недели.
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