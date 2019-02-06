В среду, 6 февраля, Верховная Рада рассмотрит ряд законопроектов, в частности, касающихся высшего образования, изменений Уголовного кодекса касаемо ответственности судей и проект закона о производствах об экономической конкуренции. Об этом свидетельствует план работы парламента, размещенный на его сайте.

Первым в повестке дня значится постановление о рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Реализация в Украине международных документов по предотвращению антропогенным изменениям климата". Во втором чтении депутаты рассмотрят проект закона о правах заявителя по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. С 2020 года предлагается ввести процедуру урегулирования в таких делах.

Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроекты о ратификации международных соглашений - меморандум с Австрией о взаимном доступе на рынки труда членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений; с Турцией и Великобританией об избежании двойного налогообложения.

Отметим, что во время заседания 5 февраля депутаты не утвердили план работы на неделю, поэтому они могут рассматривать только законопроекты во втором чтении и проекты постановлений.

Напомним, в Раде пообещали отключать микрофон нардепам за агитацию.

Также мы писали, что Рада отказалась переименовывать военкоматы.