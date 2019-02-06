Власти Косово готовы уступить Сербии часть спорной территории ради заключения мирного договора.

Об этом заявил в ходе своего визита в Вашингтон лидер Косово Хашим Тачи, передает ТАСС со ссылкой на косовскую Gazeta express.

"Если маленькая коррекция границы - это цена окончательного соглашения, тогда это должно быть приемлемым", - заявил Тачи. В то же время он подчеркнул, что самые важные объекты на севере Косово - северная часть города Косовска-Митровица, водохранилище Газиводе с электростанцией и горнообогатительный комбинат Трепча - будут албанскими, и это не обсуждается.

Тачи также высказал мнение, что Россия "готова принять соглашение, которого достигнут" стороны. При этом лидер непризнанной республики не скрывает, что главной целью соглашения является официальное признание Приштины Белградом и последующее вступление Косова в ООН. Он также поблагодарил США за всестороннюю поддержку и заверил, что "не примет соглашения, которое будет неприемлемо для Вашингтона".

Напомним, что косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Белграда, признают около 100 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять членов ЕС.

В последние месяцы Белград и Приштина активно обсуждали некое компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживают эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.

Ранее "Страна" сообщала, что Столтенберг предостерег премьера Косово от создания армии.