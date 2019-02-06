Американский канал CBS показал новый выпуск "Позднего шоу со Стивеном Кольбером", в одном из скетчей которого президент РФ Владимир Путин якобы отвечает американскому президенту Дональду Трампу на его обращение к Конгрессу с ежегодным посланием.

Об этом пишет Mediaite.

На реальную видеозапись с одним из видеообращений российского президента наложен текст, начитанный механическим переводчиком: "Добрый вечер, я - Владимир Путин. Я согласен с призывом президента Трампа к единству. Обе стороны должны собраться вместе и сделать именно то, что он говорит ... Что я сказал ему сказать".

Далее "Путин" продолжает комментировать политику Трампа - на этот раз касаемо строительства стены на границе США с Мексикой. Голосом переводчика президент РФ говорит, что поддерживает этот проект.

"Мы построили стену в Германии, и ни один мексиканец не попал в Восточный Берлин. Я уверен, что вы это сделаете".

В конце выступления российский "президент" срывает с себя рубашку. На его теле оказываются татуировки и золотая цепь. Он говорит: "Отсоси, Адам Левин (американский певец, участник Maroon 5, известный своими масштабными тату).

Видео: YouTube/ The Late Show with Stephen Colbert

Напомним, в 2019 году исполнится 20 лет, как Ельцин ушел в отставку, оставив Кремль Путину.

Также мы писали, что пресс-секретарь президента РФ рассказал, что когда Путин матерится, кровь в жилах стынет.