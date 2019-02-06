Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло производство против заместителя генпрокурора Украины Юрия Столярчука. Об этом со ссылкой на источник пишут "Украинские Новости".

Так, производство касается возможного декларирования замом Юрия Луценко недостоверной информации. Дело по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины было открыто 21 января 2019 года.

Расследование начато на основании решения суда, который удовлетворил иск экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина и обязал НАБУ открыть дело. Суд обязал НАБУ внести данные в ЕРДР 28 декабря.

Напомним, недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело против ГПУ из-за закупки 17 автомобилей.

Также мы писали, что в НАБУ не раскрывают информацию о делах против Полторака, Кличко и Гриневич.