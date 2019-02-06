В среду, 6 февраля, во многих регионах Украины выпадет снег, однако похолодания не ожидается. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Так, на западе страны дождь со снегом ожидается во Львове, Хмельницком и Виннице. Температура воздуха днем будет составлять 0...+4 градуса, ночью: 0...-4 градуса. В центральных регионах будет держаться такая же температура, в Черкассах - снег, в Кропивницком - дождь со снегом.

В Киеве и Чернигове также выпадет снег. Днем до +2 градусов, ночью: -1...-3 градуса. Также снег ожидается в Харькове и Полтаве, в Сумах - дождь со снегом. В целом в восточных регионах днем 0...+2 градуса, ночью: 0...-4 градуса.

Уже традиционно тепло будет на юге Украины. В Херсоне даже выглянет солнце. Впрочем, ночью тут температура может опуститься до -2 градусов, днем - подняться до +6 градусов.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики предупреждают о мокром снеге на севере и потеплении на юге Украины.

Также мы писали, что синоптик озвучила дату, когда в Украину придет потепление.