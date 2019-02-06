Выступая в Конгрессе США с докладом о "О положении страны" президент Дональд Трамп не обошел молчанием и проблему с российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Трамп заявил, что США готовы к гонке вооружений, и выйдут из нее победителями, передает ТАСС.

"Россия многократно нарушала условия ДРСМД. Поэтому я объявил, что США официально выходят из него. Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, добавив к нему Китай и других. Возможно, нет. В таком случае мы будем тратить на такого рода военные разработки намного больше, чем все другие, и внедрять гораздо больше, чем они, инноваций в этой области", - сказал Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД России рассказали о претензиях, которые выдвинули США перед разрывом ДРСМД.