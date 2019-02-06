Отец умершего 3 февраля рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) продюсер Александр Толмацкий в день похорон сына прокомментировал свою утрату. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Так мы с тобой и не поговорили... Больше всего на свете я боялся, что ты не придешь на мои похороны... Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю, зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес... Жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня, может быть, я действительно был плохим отцом???? Но знай, моя любовь к тебе безгранична. Дети это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой!!! Прости меня..... сердце разрывается от любви и боли.... Вот такой хреновый февраль...", - написал он.

Скриншот, фото: Facebook/ Александр Толмацкий

Отметим, что Кирилл Толмацкий более 10 лет не общался с отцом из-за того, что тот развелся с его матерью Ириной и ушел к женщине на 23 года моложе. В начале творческого пути Александр Томацкий продюсировал Децла, но после ссоры в семье Кирилл сам занялся своим творчеством. Известно, что при жизни музыканта мужчины так и не помирились.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер в воскресенье, 3 февраля, после частного концерта в Ижевске. Музыканту стало плохо в гримерке. У него остановилось сердце, а врачи не смогли его реанимировать. В крови Децла не обнаружили наркотиков.

Также мы писали, что похороны Децла состоятся в среду, 6 февраля. С музыкантом попрощаются в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ, а похоронят его на Пятницком кладбище Москвы.