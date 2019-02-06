Крупнейшая социальная сеть планеты Facebook пошла навстречу своим пользователям и ввела функцию по удалению из Messanger отправленных сообщений. Эта функция будет доступна пользователям со среды, 6 февраля.

Она будет постепенно введена в действие в течение сегодняшнего дня и на iOS, и на Android, пообещали в компании.

Но как передает портал Mashable, сервис будет с некоторыми специфическими особенностями.

Фото: mashable.com

Чтобы удалить сообщение, нужно будет два раза нажать его на экране и во всплывающем меню выбрать один из предложенных вам вариантов.

Также разработчики предоставили возможность удалять сообщения всех участников переписки или скрыть ее от себя самого. Самое важное: удалить сообщение можно только в течение 10 минут после отправки.

Ранее эта сервисная функция была доступна для жителей Польши, Колумбии, Боливии и Литвы.

Напомним, "Страна" сообщала, что Facebook платит по $20 всем пользователям, за которыми следит при помощи VPN-сервиса.