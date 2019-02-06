Очередная встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится через неделю, 13 февраля в Сочи.

Об этом передают "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

"В ходе встречи, которая состоится 13 февраля в Сочи, президенты обсудят деятельность российско-белорусской рабочей группы, созданной для рассмотрения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также возникающих спорных вопросов", - говорится в публикации.

На вопрос, будут ли главам государств на переговорах докладывать о деятельности рабочей группы, Песков ответил: "В том числе".

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко назвал условие для перехода на общую валюту с Россией.

Также Лукашенко рассказал, как переживает за "родную Украину" из-за войны на Донбассе.