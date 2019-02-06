Сегодня, 6 февраля, день ЧП для американских военно-морских сил. Неподалеку от юго-восточного побережья США, в открытом океане столкнулись два военных корабля. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США в своем официальном Facebook.

Ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз ВМС США столкнулись кормами, во время погрузочных операций.

"Никто из личного состава не пострадал, когда ракетный крейсер US Navy и сухогруз, столкнулись во время операции разгрузки-погрузки у юго-восточного побережья Соединенных Штатов", - заявили в морском ведомстве.

Фото: facebook.com/USNavy

Командование ВМС США собирается расследовать все обстоятельства произошедшего инцидента.

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