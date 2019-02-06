Президент США Дональд Трамп выступая перед конгрессменами с докладом "О положении страны" сделал ряд важных заявлений, в том числе и касающихся военной сферы.

Он заявил, что Вашингтон сосредоточил усилия на создании самой современной системы противоракетной обороны (ПРО), передает ТАСС.



"В течение последних двух лет мы начали полномасштабное восстановление вооруженных сил США. В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему противоракетной обороны", - отметил Трамп, заверив, что его администрация "никогда не будет извиняться за отстаивание американских интересов".

Он также напомнил, что в 2018 году бюджет Пентагона составил около $700 млрд, а в 2019 году - около $716 млрд.

Ранее "Страна" сообщала, что в России сообщили о безрезультатности переговоров с США по ДРСМД.