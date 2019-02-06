"Это абсурд". Глава Минюста заявил, что судебное решение по отстранению Супрун будет срочно обжаловано
Министр юстиции Павел Петренко возмущен решением суда об отстранении Уляны Супрун с должности и.о. министра здравоохранения Украины и заявил, что оно будет срочно обжаловано. Об этом он написал в своем Facebook.
"Реформатор наиболее сложной, касающейся жизни человека, сферы здравоохранения Ульяна Супрун для меня и всей команды правительства Гройсмана является коллегой, которая впервые в истории страны бросила вызов системе.
Борьба с теневыми схемами закупок лекарств. Медицинская реформа. Программа "Доступные лекарства". Борьба с больничной мафией. Кардинально новый подход к медицине в стране в целом...
Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано.
Именно это является очередным и однозначным подтверждением того, что судебную реформу мы должны довести до конца. Без проволочек. И компромиссов", - написал Павел Петренко.
Фото: facebook.com/PavloPetrenko.official
Ранее "Страна" в материале "Пиар Ляшко или заговор Порошенко" выяснила, что стоит за отстранением Ульяны Супрун.