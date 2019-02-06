Министр юстиции Павел Петренко возмущен решением суда об отстранении Уляны Супрун с должности и.о. министра здравоохранения Украины и заявил, что оно будет срочно обжаловано. Об этом он написал в своем Facebook.

"Реформатор наиболее сложной, касающейся жизни человека, сферы здравоохранения Ульяна Супрун для меня и всей команды правительства Гройсмана является коллегой, которая впервые в истории страны бросила вызов системе.

Борьба с теневыми схемами закупок лекарств. Медицинская реформа. Программа "Доступные лекарства". Борьба с больничной мафией. Кардинально новый подход к медицине в стране в целом...

Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано.

Именно это является очередным и однозначным подтверждением того, что судебную реформу мы должны довести до конца. Без проволочек. И компромиссов", - написал Павел Петренко.

Фото: facebook.com/PavloPetrenko.official

Ранее "Страна" в материале "Пиар Ляшко или заговор Порошенко" выяснила, что стоит за отстранением Ульяны Супрун.