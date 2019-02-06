Выступая в Конгрессе США с ежегодным посланием "О положении страны", президент США Дональд Трамп назвал и дату своей второй встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Очередной саммит на высшем уровне состоится 27-28 февраля.

"Председатель Ким Чен Ын и я встретимся вновь 27 и 28 февраля во Вьетнаме", - заявил американский лидер, при этом не уточнив, в каком городе пройдет этот саммит, передает ТАСС.

По словам Трампа, Вашингтон в настоящее время проводит "новый и дерзкий дипломатический курс", предпринимая "историческую попытку добиться мира на Корейском полуострове". В связи с этим он напомнил, что Пхеньян освободил ряд граждан США, находившихся в заключении в КНДР, а также приостановил как ядерные испытания, так и ракетные пуски. "Если бы меня не избрали президентом США, мы бы сейчас, по моему мнению, вели крупную войну с Северной Кореей, в которой потенциально были бы миллионы погибших", - сказал Трамп.

Он также признал, что для достижения поставленной цели денуклеаризации Корейского полуострова предстоит проделать еще "много работы". "Однако у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном", - считает Трамп.

Напомним, что первый в истории саммит лидеров США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.