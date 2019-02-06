В США от взрыва электронной сигареты погиб 24-летний мужчина. Об этом сообщает Fort Worth Star-Telegram. Так, сообщается, что американец приобрел новую сигарету и решил впервые ею воспользоваться в машине.

Отмечается, что электронная сигарета взорвалась прямо у лица мужчины.

Парень был госпитализирован, где скончался из-за проникающего ранения. Кроме того, мужчина пережил инсульт. Свидетелем трагического инцидента стала бабушка парня. Она утверждает, что он не курил и страдал от астмы. А электронную сигарету купил потому, что ему посоветовали специальный вид устройства, который способен устранить симптомы болезни.

Видео: star-telegram.com

Ранее подобный случай произошел в Павлограде, хирурги едва спасли курильщика, в чьих руках взорвалась электронная сигарета.