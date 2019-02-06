Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел во вторник заявил, что решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии принималось без его ведома.

"Я не был осведомлен об этом (заранее - Прим.Ред)", - сказал он на слушаниях в Конгрессе.

Он отметил, что ранее ему было известно лишь о желании Д.Трампа уйти из Ирака.

В конце декабря Д.Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, поскольку, по его мнению, задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена. В январе Трамп официально объявил о начале вывода войск из Сирии и предупредил Турцию насчет курдов.

Как сообщала "Страна", позднее Израиль начал бомбардировку иранских объектов в Сирии.

Также стало известно, что Дональд Трамп оставил в Сирии военный контингент США в две тысячи человек.