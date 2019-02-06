Протесты в Венесуэле напоминают события зимой 2014 года - такое мнение выразил Виталий Кличко в своей колонке для издания Bild, которая озаглавлена как "Кличко скрестил пальцы за Хуана Гуайдо".

Он нашел "удивительные параллели" между Украиной и Венесуэлой", в то время, как украинский МИД не стал признавать Гуайдо даже временным президентом Венесуэлы.

"Когда я вижу по телевизору, как Хуан Гуайдо борется за лучшую жизнь в своей стране, то вспоминаю о нашей революции на Майдане в Киеве зимой 2014 года, - пишет Кличко, - Гуайдо хочет победить коррупцию и установить демократию - такие же основные цели были и у Майдана".



Кличко пишет, что Гуайдо впечатляет его, потому что он сумел объединить оппозицию против Николаса Мадуро. Мэр Киева обвиняет президента Венесуэлы в том, что он допустил в своей стране голод, а также пытался подавлять протесты с помощью насилия.



Кроме того, ещё одна параллель, проводимая Кличко, заключается во вмешательстве России: политик обвиняет Москву в желании воспрепятствовать наступлению свободы и демократии в Венесуэле, поскольку Мадуро "подконтролен" Владимиру Путину.



Кличко выразил надежду на то, что ЕС и далее будет выражать свою поддержку в адрес Гуайдо, а также убеждён в том, что Венесуэле нужны повторные выборы. "Никто не сможет объяснить, почему в стране с самыми большими запасами нефти в мире люди должны голодать. Я полностью убеждён в том, что если Гуайдо выиграет выборы, то бедность, наконец-то, сможет быть преодолена".

Напомним, что Киев не признал временным президентом Венесуэлы смещенного ранее спикера парламента Хуана Гуаидо, как это сделали США и ряд других стран, которые начали открытое смещение избранного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

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