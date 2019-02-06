Водитель на Lexus, засмотревшийся на ДТП по Дарницкому шоссе, стал участником еще одной аварии
Двойное ДТП произошло вечером 5 февраля на Дарницком шоссе, вблизи с перекрестком с Урловской. Об этом сообщает Киев Оперативный. Сначала столкнулись Alfa Romeo и Mazda. Авария была без пострадавших и участники ожидали копов.
Рядом проезжал Lexus, водитель которого, увидев столкновение, решил притормозить. К сожалению, этого не увидел водитель Volkswagen, который въехал в Lexus и уже вдвоем они полетели в первую аварию.
Свидетели говорят, что сразу после ДТП водитель Volkswagen убежал. К счастью, и тут обошлось без пострадавших.
Фото: facebook.com/KyivOperativ/
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