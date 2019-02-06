Двойное ДТП произошло вечером 5 февраля на Дарницком шоссе, вблизи с перекрестком с Урловской. Об этом сообщает Киев Оперативный. Сначала столкнулись Alfa Romeo и Mazda. Авария была без пострадавших и участники ожидали копов.

Рядом проезжал Lexus, водитель которого, увидев столкновение, решил притормозить. К сожалению, этого не увидел водитель Volkswagen, который въехал в Lexus и уже вдвоем они полетели в первую аварию.

Свидетели говорят, что сразу после ДТП водитель Volkswagen убежал. К счастью, и тут обошлось без пострадавших.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщала "Страна", следствие назвало предполагаемого виновника ДТП, в котором погибла актриса Марина Поплавская.

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