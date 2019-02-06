Группа ученых из Массачусетского технологического института (МТИ) создала самый чистый лазер в мире.

Как сообщает Naked Science, в статье, опубликованной в журнале Optica, ученые пишут, что их лазерное устройство "компактное". Тем не менее они пытаются сделать его еще меньше.

Отмечается, что устройство, предназначенное для использования в космосе, производит луч лазера, который со временем изменяется меньше, чем любой другой лазер из когда-либо созданных.

В обычных условиях из-за изменений температуры и других факторов окружающей среды лазерные лучи колеблются между разными длинами волн. Ученые называют это "шириной линии" и измеряют ее в герцах или циклах в секунду.

Прочие высокотехнологичные лазеры обычно достигают ширины линий между 1000 и 10 тысячами герц. Ширина линии нового лазера составляет всего 20 герц. Добиться такого эффекта позволило использование в устройстве двух метров оптоволокна - этот материал производит лазерный свет с низкой шириной линии. Кроме того, лазер постоянно проверяет свою текущую длину волны по сравнению с предыдущей длиной и корректирует возникающие ошибки.

По словам ученых, высокая ширина волны - один из источников ошибок в прецизионных устройствах, использующих лучи лазерного света. Применять чистый луч можно в гравитационно-волновых датчиках, размещенных в космосе. Ранее ученые впервые синтезировали плазму, температура которой ниже, чем в глубоком космосе.

Как сообщала "Страна", пограничники заявили, что в зоне ООС против них применяют лазерное оружие. Один боец почти ослеп.

Мы писали, что США испытали лазерное оружие в Персидском заливе.