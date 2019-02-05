Киевской местной прокуратурой №9 объявлено подозрение трем злоумышленникам, которые напали на работника правоохранительного органа и нанесли ему телесные повреждения, передает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Инцидент произошел 2 февраля во Соломенском районе Киева.

Компания молодых людей - жителей столицы распивали спиртные напитки в подъезде жилого дома по ул. Смелянской. В это время работник правоохранительного органа - заместитель командира взвода полка полиции особого назначения ГУ ЧП в г. Киеве возвращался домой со службы и сделал компании замечание.

В ответ молодые люди напали на полицейского, начали наносить ему удары по разным частям тела, причинив ему телесные повреждения.

Указанные трое нападавших вскоре были задержаны сотрудниками полиции в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

В суд направлено ходатайство об избрании в последнее меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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