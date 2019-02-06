Попытки зарубежных государств оказать воздействие на состоявшиеся в ноябре 2018 года промежуточные выборы в Конгресс на практике не затронули избирательную инфраструктуру США.

Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении исполняющего обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкера и министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

"Несмотря на то, что конкретные выводы, которые изложены в совместном докладе [минюста и министерства внутренней безопасности], должны остаться засекреченными, ведомства пришли к выводу, что на сегодняшний день нет свидетельств того, что какие-либо из выявленных действий зарубежных правительств или агентов оказали практическое воздействие на целостность или безопасность избирательной инфраструктуры, применявшейся в ходе промежуточных выборов в Конгресс США в 2018 году", - сказано в документе.

6 ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам голосования Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей.

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