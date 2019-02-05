Родители в США жалуются, что из-за мультиков о свинке Пеппе их дети говорят с британским акцентом, хотя никогда не выезжали из родной страны или даже штата.

Мультфильм, который транслирует телесеть Nick Jr. как в Европе, так и в Северной Америке, довольно популярен среди детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, пишет издание Daily Star.

Однако, некоторые мамы и папы в США предостерегают о так называемом "Эффекте Пеппы". В частности, они рассказывают о том, как их дети из-за мультфильма начали хрюкать в конце предложений, как любимый вымышленный персонаж.

"Мы были рады, когда наша дочь начала смотреть Свинку Пеппу, потому что мы думали, что она подхватит великолепный британский акцент. Но все, чему она научилась – это хрюкать, как поросенок", - пожаловалась одна американская пара.

Других же не очень радует, что их 2-летний ребенок, который "никогда не был за пределами Вашингтона, Орегона и Калифорнии, теперь обрел уверенный британский акцент".

Как сообщала "Страна", ранее китайцы начали запрещать свинку Пеппу из-за того, что их дети ведут себя как свиньи.

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