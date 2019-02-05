Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) сомневается, что решение Украины не пускать наблюдателей от России на президентские выборы соответствует международным обязательствам этой страны.

Об этом корреспонденту ТАСС заявил во вторник пресс-секретарь бюро Томас Раймер.

"У нас есть сомнения в том, что это [действия Украины] соответствуют международным соглашениям о наблюдении за выборами. Мы ждем развития, чтобы понять, как это будет выглядеть на практике", - подтвердил пресс-секретарь бюро Раймер.

Как сообщала "Страна", Порошенко прикажет пограничникам не пускать в Украину наблюдателей из России. Поскольку в Раде решили запретить участие наблюдателей из России на выборах.