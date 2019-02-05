Шведские полицейские во вторник в одном из мусорных баков обнаружили украденные в июле погребальные королевские регалии - две короны и державу. Об этом сообщает The Local со ссылкой на полицию.

Как отмечается, с королевскими регалиями продолжают работать эксперты, чтобы подтвердить их подлинность, так как в августе 2018 года местные медиа уже сообщали, что похищенные предметы найдены, но официального подтверждения эта информация не получила.

Стоимость регалий, принадлежавших в XVII веке шведскому королю Карлу IX и королеве Кристине оценивается в 65 млн шведских крон (около $7,2 млн).

Фото: interpol.int

Ранее "Страна" сообщала, что в Швеции похитили исторические символы власти короля Карла IX и королевы Кристины. Двое воров выкрали регалии из Стренгнесского собора днем 31 июля - на глазах у прихожан. Подозреваемые скрылись с места происшествия на лодке.

В сентябре 2018 года был задержан один из подозреваемых в ограблении, однако данных о местонахождении драгоценностей до сегодняшнего дня у полиции не было.

Также мы писали о том, что в Швеции искали похитителей, которые увезли две короны короля и державу на велосипедах.