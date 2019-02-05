Согласно решению Исполкома ФФУ матчи отборочного турнира Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня) национальная сборная Украины проведет во Львове на стадионе "Арена Львов", сообщает ФФУ.

Рассмотрев гарантийные письма Министерства молодежи и спорта Украины, Львовской областной государственной администрации, Федерации футбола Львовской области, ГП "Арена Львов" относительно проведения матчей квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 между национальными командами Украины и Сербии 7 июня 2019 года и между национальными командами Украины и Люксембурга 10 июня 2019 года, а также учитывая предложения тренерского штаба национальной сборной, Исполнительный комитет ФФУ определил местом проведения указанных матчей город Львов, стадион "Арена Львов". Обе встречи начнутся в 21.45 по киевскому времени.

Как сообщала "Страна", ранее сообщалось, что сборная Украины может принять Люксембург в Полтаве.

В ФФУ решили, где и когда сборная Украины сыграет с Португалией в отборе Евро-2020. Напомним, что стартовую игру отбора к Евро-2020 наша команда проведет в Лиссабоне против действующих чемпионов континента, португальцев, 22 марта.