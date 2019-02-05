Экс-глава УПЦ КП Филарет продолжит руководить Киевской епархией, кроме Свято-Михайловского монастыря. Такое решение на заседании во вторник принял священный синод, сообщает пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.

"Решено, что Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как патриарха Киевского и всея Руси-Украины", - говорится в сообщении.

Наместник этого монастыря архиепископ Вышгородский Агапит приравнен в правах к епархиальному архиерею.

По предложению предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания, митрополит Винницкий и Барский Симеон был утвержден главным секретарем Священного Синода.

Кроме того, в связи с избранием ректора Киевской православной богословской академии митрополита Епифания предстоятелем ПЦУ, на вакантную должность был назначен первый проректор академии протоиерей Александр Трофимлюк.

"Учитывая особую важность направления развития внешних церковных связей, руководство Управлением внешних церковных связей остается за предстоятелем", - сказано в сообщении.

Синод также создал "Православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы" (во главе с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом) с целью координации усилий Церкви в помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, незаконно лишенным свободы, которые находятся на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации.

На заседании также утверждены титулы архиереев Поместной церкви, установлен порядок наименования епархий в случае, если эти наименования дублируются - в таком случае епархия именуется в соответствии с двойным титулом архиерея.

Религиозные организации, входившие в состав каждой епархии по состоянию на 15 декабря 2018 года, остаются в составе соответствующей епархии. Переход духовенства и приходов между епархиями Поместной церкви возможен только на основе канонических правил, то есть с согласия архиереев обеих епархий, заверенного соответствующими документами, проинформировала пресс-служба ПЦУ.

Ранее "Страна" сообщала, что Филарет выздоровел за 1,5 дня и явился на Синод ПЦУ к Епифанию.

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