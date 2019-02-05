В Киеве будут судить 15-летнюю девушку и двух парней, которые жестоко убили мужчину за мобильный телефон. Как сообщили пресс-службе столичной прокуратуры, преступление было совершено в июне 2018 года в Оболонском районе.

Изуродованное тело 32-летнего мужчины нашли в безлюдном месте возле озера. Согласно выводам экспертизы, погибший скончался от многочисленных ножевых ранений.

Причастными к преступлению оказались двое местных жителей 22-х и 23-х годов и их 15-летняя подруга. Чтобы завладеть мобильным телефоном потерпевшего, с которым они были ранее знакомы, злоумышленники пригласили его к озеру и там напали.

Нанеся мужчине около 10 ударов ножом, молодчики завладели его мобильным телефоном, который затем сдали в ломбард за тысячу гривен.

Действия указанных лиц квалифицированы по п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса ("умышленное убийство из корыстных побуждений и нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), совершенному по предварительному сговору группой лиц, соединенному с причинением тяжких телесных повреждений").

Расследование дела завершено. Все трое подозреваемых содержатся под стражей. За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

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