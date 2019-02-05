В понедельник, 4 февраля, власти США направили в Сирию около 150 фур с оборудованием и броневиками, на фоне заявлений Дональда Трампа о выводе войск. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Пентагон перенаправил из Ирака на северо-восток Сирии фуры с броневиками и генераторами. Они проследовали через КПП "Симелка" на иракско-сирийской границе и прибыли к логистическим центрам США в сирийских районах Хараб Ишк и Сиррин, которые контролируются курдами.

На кадрах, попавших в распоряжение агентства Anadolu, видны фуры, груженные генераторами, которые предположительно будут использованы для энергоснабжения военных баз США в Сирии.



Фото: aa.com.tr

Как сообщала "Страна", в сирийском городе Манбидж террористы-смертники атаковали ресторан с американскими военными, погибли не менее 9 человек. Инцидент произошел вскоре после объявления о выводе американских войск из Сирии.

Напомним, что Дональд Трамп сообщил, что в Сирии еще находится военный контингент США в две тысячи человек.