После заявления Трампа о выводе войск, Пентагон отправил в Сирию дополнительное оборудование для баз - турецкие СМИ
В понедельник, 4 февраля, власти США направили в Сирию около 150 фур с оборудованием и броневиками, на фоне заявлений Дональда Трампа о выводе войск. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, Пентагон перенаправил из Ирака на северо-восток Сирии фуры с броневиками и генераторами. Они проследовали через КПП "Симелка" на иракско-сирийской границе и прибыли к логистическим центрам США в сирийских районах Хараб Ишк и Сиррин, которые контролируются курдами.
На кадрах, попавших в распоряжение агентства Anadolu, видны фуры, груженные генераторами, которые предположительно будут использованы для энергоснабжения военных баз США в Сирии.
Фото: aa.com.tr
Как сообщала "Страна", в сирийском городе Манбидж террористы-смертники атаковали ресторан с американскими военными, погибли не менее 9 человек. Инцидент произошел вскоре после объявления о выводе американских войск из Сирии.
Напомним, что Дональд Трамп сообщил, что в Сирии еще находится военный контингент США в две тысячи человек.