Знаменитая певица Алла Пугачева отдала историку моды Александру Васильеву платья из своего гардероба.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил супруг Примадонны Максим Галкин и опубликовал фото, на котором артистка позирует в образе скромницы - в черном платье-миди с белым воротником и с распущенными прямыми волосами.

"Историк моды Александр Васильев заезжал к нам в гости. Алла передала Александру свои платья разных лет для выставки и его замечательного музея моды", - написал муж Пугачевой.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Как шикарно выглядит Алла Борисовна и платье роскошное.. Как ей идет этот фасончик", "Куколка наша!", "Алла супер выглядит", "Очень красивая!", "Алла Борисовна красотка", "Алла прекрасна как всегда", "Вот она, наша девочка! Никогда не сдается и не стареет! Крутышка!", - пишут в комментариях пользователи в основном женщины-поклонницы.

Ранее "Страна" сообщала, что Алла Пугачева проиллюстрировала небывалые московские снегопады своей знаменитой песней Опять метель.

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