"Вот она, наша девочка!" Пугачева отдала свои концертные платья историку моды Васильеву. Фото
Знаменитая певица Алла Пугачева отдала историку моды Александру Васильеву платья из своего гардероба.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил супруг Примадонны Максим Галкин и опубликовал фото, на котором артистка позирует в образе скромницы - в черном платье-миди с белым воротником и с распущенными прямыми волосами.
"Историк моды Александр Васильев заезжал к нам в гости. Алла передала Александру свои платья разных лет для выставки и его замечательного музея моды", - написал муж Пугачевой.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
"Как шикарно выглядит Алла Борисовна и платье роскошное.. Как ей идет этот фасончик", "Куколка наша!", "Алла супер выглядит", "Очень красивая!", "Алла Борисовна красотка", "Алла прекрасна как всегда", "Вот она, наша девочка! Никогда не сдается и не стареет! Крутышка!", - пишут в комментариях пользователи в основном женщины-поклонницы.
Ранее "Страна" сообщала, что Алла Пугачева проиллюстрировала небывалые московские снегопады своей знаменитой песней Опять метель.
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