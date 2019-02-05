Опубликовано видео, как художница из Крыма Ксения Симонова потрясла американского ведущего, который выбежал из-за кулис и впервые в истории шоу America’s Got Talent нажал Золотую кнопку, предназначенную для членов жюри.

Запись триумфального выступления размещена на странице художницы в Facebook и на официальной странице шоу, в котором на этот раз принимают участие только победители телевизионных состязаний из разных стран.

"Золотую кнопку", которая сразу отправляет участника в финал, 4 февраля впервые в истории шоу нажал ведущий Терри Крюс, который был до глубины души тронут представлением, которое развернулось у него перед глазами.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Ксения Симонова, которая рисует на песке, вышла в финал чемпионского сезона шоу America’s Got Talent.

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