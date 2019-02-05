С февраля 2019 года жители дома должны платить за весь объем воды, которую употребил их дом. Об этом сообщает АО "АК "Киевводоканал", ссылаясь на новую методику распределения между потребителями объемов потребленных в доме коммунальных услуг, которая введена в действие с 25 января текущего года.

Отмечается, что указанная методика утверждена приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 22 ноября 2018 года №315.

"Среди основных принципов, применяет методика - принцип определения и распределения небаланса - разницы между объемом холодной воды, измеренным общедомовых счетчиком, и суммарным объемом потребленной холодной воды по показаниям квартирных счетчиков", - говорится в сообщении.

Определено, что для домов, где все помещения оснащены счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между всеми потребителями пропорционально объему потребления, а для домов, где часть помещений не оснащена счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между потребителями, не имеющими счетчиков, пропорционально количеству лиц, которые фактически пользуются услугами.

Для каждого дома методика предполагает свой расчетный период, на дату которого проводится снятие показателей коммерческого (общедомового) узла учета и осуществляется распределение между потребителями.

"Киевводоканал" путем размещения объявлений на домах и в квитанциях на оплату уведомит всех потребителей о расчетной дате в каждом доме. В указанный день представитель "Киевводоканала" ежемесячно будет снимать показатели общедомового счетчика в вашем доме", - отметили в ведомстве.

Потребителей услуг приглашают участвовать в снятии показателей.

"Также может измениться порядок ежемесячной передачи жителями показателей квартирных счетчиков холодной воды. В соответствии с методикой, показатели квартирных счетчиков необходимо передавать по состоянию на расчетную дату (или на дату наиболее приближенную к расчетной)", - добавили в "Киевводоканале".

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