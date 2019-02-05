Британский фотокорреспондент-фрилансер Джон Кэнтли (John Cantlie), которого более шести лет назад похитили террористы ИГИЛ, оказался жив.

Об этом передает британская газета The Guardian со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Великобритании.

В ведомстве не рассказали, где в настоящее время удерживается британский журналист. Британский министр Бен Уоллес в ходе брифинга с журналистами также не раскрыл наличие доказательств о судьбе выжившего журналиста.

Фотокорреспондент британского издания The Sunday Times Кэнтли был захвачен в ноябре 2012 года вместе с американским корреспондентом Джеймсом Фоули. Впоследствии Фоули был обезглавлен.

В 2014 году журналист Джон Кэнтли записал обращение из плена в сирийском городе Кобани, который тогда был занят террористами ИГИЛ. В предыдущем видео о рассказал, что пленники ИГИЛ подверглись пытке водой за попытку сбежать. Он также подтвердил, что груз с оружием и боеприпасами, сброшенный с американского самолёта курдам, действительно попал в руки ИГИЛ. Этот ролик вышел через несколько дней после того, как от пневмонии скончался Пол Кэнтли, отец журналиста.

О судьбе Кэнтли не было известно с момента выпуска членами ИГИЛ видео в 2016 году.

В июле 2017 года в иракских медиа появилось интервью с боевиками ИГИЛ, согласно которым Кэнтли был убит в результате авиаудара во время битвы иракской армии за освобождение Мосула.

В Фейсбуке была создана группа, посвященная похищенному журналисту. Ее администраторы попросили направлять информационные запросы с вопросами о местонахождении журналиста в британский МИД.

Фото: facebook.com/freejohncantlie

Как сообщала "Страна", под Киевом перекрыли канал сбыта оружия сторонников ИГИЛ. Оружием торговали граждане стран Центральной Азии. Они использовали поддельные документы и нелегально прибыли в Украину после депортации с территории другого азиатского государства за связи с ИГИЛ.

Напомним, что сторонники ИГИЛ подняли бунт в колонии Таджикистана, 13 человек убиты.