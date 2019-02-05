В районе пролива Ла-Манш началась операция по извлечению тела из обломков потерпевшего крушение одномоторного самолета. На его борту находился футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Об этом во вторник, 5 января, передают западные СМИ.

"Мы пытаемся достать тело. Если нам это удастся, мы будем рассматривать возможность извлечения обломков самолета", - приводит Интерфакс слова представителя британского отдела по расследованию авиационных происшествий.

Он подчеркнул, что в связи с сильными приливами и отливами дистанционный поисковый аппарат используют лишь в течение небольшого периода времени каждый день.

"Это означает, что ход (операции - Прим.Ред.) будет медленным", - подчеркнул спасатель.

В минувший понедельник поисково-спасательная команда обнаружила тело человека среди обломков самолета.

На борту самолета в момент происшествия находилось два человека - футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Информации о том, чье именно тело обнаружили спасатели, по-прежнему нет.

Частная поисковая компания начала поиски самолета в воскресенье, после того как поиски приостановила полиция острова Гернси, посчитав, что шансов найти пилота и футболиста живыми фактически нет.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист, исчез 21 января в районе Ла-Манша.

Как сообщала "Страна", самолет взлетел лишь с четвертой попытки. Новичок Кардиффа успел передать сообщение с пропавшего над Ла-Маншем самолета.