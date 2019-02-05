Полиция Днепра поймала банду мошенников, которые предлагали людям авто со скидками. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жулики забирали предоплату, а клиентам оставались только бумажки. Большинство жертв – люди с инвалидностью, воины АТО и обычные рабочие, которые отдали преступникам все сбережения.

65-летнему Владимиру Витько предложили "Ладу" по акционной цене – всего сто девять тысяч гривен. Всего пострадавших более сотни.

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Достаточно аванса, потом выплата оставшихся денег частями. "Я попал на лохотрон. Потом они мне сказали, что эти деньги вы заплатили за оформление договора. Пяти листов на ксероксе. Я такой был счастливый, что завтра поеду на машине, что я на этот мелкий шрифт даже не обратил внимания", - рассказывает Владимир.

Преступники ранее не были судимы. Задержали семерых подозреваемых. Организатор - житель Черкасской области. На самом деле схема была продумана так, что никакие продажи автомобилей не осуществлялись.

Пятеро женщин – под домашним арестом. Они уже признались в мошенничестве. Еще двое мужчин, которых считают организаторами аферы, в СИЗО. Минимум три миллиона гривен удалось заблокировать на счетах.

Как сообщала "Страна", в Киеве мошенники завладели пятью квартирами, которые оформили на подставных лиц.

Ранее телефонные мошенники выманили 140 тысяч гривен у дочери нардепа Соловья, сообщив, что ее родители попали в ДТП.

Мы писали, что на фейковых страницах погибшей Поплавской мошенники собирают деньги для семьи звезды Дизель шоу