Известная украинская певица Ани Лорак, которая официально стала холостячкой после развода с мужем Муратом, стала очень активной в сойсети. На странице певицы в Instagram несколько раз в день появляются новые фото и видео.

В Instagram-stories можно увидеть, как певица позирует в авто с собранными гладко зачесанными волосами в стильном черном пуховике и с чокером на шее. В кадре она появилась, складывая губы "уточкой". Впрочем, на снимке Ани Лорак заметно увлеклась тоном для лица. Вслед за снимком следует видео, где певица в домашней одежде с собранными на затылке волосами разбирает обувной шкаф.

С 6 по 20 февраля у Ани Лорак начнется масштабный тур "Дива" по городам России. Она посетит с концертами Тольяти, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Таганрог, Краснодар (14 февраля в День Валентина), Майкоп, Ессентуки, Нальчик и Владикавказ.

Лорак объедет 11 городов России с шоу "Дива" Фото: instagram.com/anilorak

Недавно на странице Лорак также появилось короткое черно-белое видео с репетиции. Артистка под динамичную музыку танцует у зеркала, готовясь к туру. В числе прочего певица проводит занятия по стретчингу у станка, садится на шпагат и выполняет синхронные движения с шоу-балетом.

Фото: instagram.com/stories/anilorak

Она пишет, что ей всегда непросто собирать чемоданы, потому что надо все предусмотреть и ничего не забыть.

Также в планах певицы, судя по постам в соцсети, - запись нового альбома. Она находит вдохновение в утреннем кофе, прогулке на природе, посещает кино.

Напомним, по словам брата Ани Лорак - Игоря Куек, Каролина хотела помириться с мужем и пыталась до последнего спасти брак. "Я думаю, что основные переживания, кризис в прошлом. Это уже остатки. Она пережила самый пик, это уже такая, более формальная ситуация", - рассказал Игорь Куек.

Ранее в сети появилось видео откровенных танцев 40-летней Лорак с голым животом, но в шортах.