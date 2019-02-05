В Киеве начали подготовку к началу строительства линии метрополитена на жилом массиве Виноградарь. Об этом сказано странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook в воскресенье, 3 февраля.

Компания опубликована фотографию огражденного участки земли с подписью: "Направление на Виноградарь. Подготовка к началу строительства".

Фото: facebook.com

Как рассказала в комментарии УНИАН советник начальника коммунального предприятия Киевский метрополитен Наталья Макогон, согласно документации, проект должны реализовать до февраля 2021 года. Макогон напомнила, речь идет о строительстве первых двух станций Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.

Ранее "Страна" сообщала, что названы сроки и стоимость строительства ветки метро на Виноградарь в Киеве.

Также мы писали о том, что завершился тендер по строительству метро на Виноградарь.