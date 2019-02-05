Заместитель министра по вопросам европейской интеграции Елена Чуркина представила типовое положение о советнике по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в Украине. Указаны полномочия, статус и обязанности эксперта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Целью деятельности советников является участие в формировании и реализации государственной политики по вопросам обеспечения гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола и обеспечения применения гендерных подходов в деятельность органов исполнительной власти/местного самоуправления в процессе децентрализации.

Должность советника по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин должна стать штатной, что позволит обеспечить сохранение институционной памяти и постоянство применения гендерных подходов в деятельность органов власти.

Полномочия советника:

связанные с вопросами управления персоналом в органе исполнительной власти/местного самоуправления (внутренняя деятельность): организация проведения гендерных аудитов; внесение предложений в коллективные договоры и относительно создания необходимых условий для работников с семейными обязанностями; предупреждение дискриминации по признаку пола; связанные с выполнением функций органа исполнительной власти/местного самоуправления (основные функции): предоставление предложений для учета гендерного аспекта при разработке нормативно-правовых актов и распорядительных документов, применение позитивных действий по преодолению асимметрии, дисбаланса на соответствующей территории или в отрасли и их прекращение; разработки и мониторинга нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин; применение гендерного бюджетирования; связанные с созданием условий для надлежащего выполнения функций органом исполнительной власти/ местного самоуправления, включающие коммуникационные мероприятия (вспомогательные функции): внесение предложений по усовершенствованию статистической отчетности и участие в разработке "Гендерных портретов Украины/отрасли/области/района/города/объединенной территориальной общины"; повышение уровня осведомленности об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин; освещение вопросов обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на официальном сайте органа исполнительной власти/местного самоуправления и в средствах массовой информации.

Также обсуждался вопрос статуса советника, порядок назначения советника на должность и подчинение, компетенций и порядка отбора, прав и обязанностей, повышения квалификации и обучения.

В частности, разработанный мануал рассчитан на период до 2020 года и исполнен в соответствии с Национальным планом действий по выполнению рекомендаций Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин Украины.

Как сообщала "Страна", в мировом рейтинге гендерного равенства Украина оказалась на 65 месте из 149.

Напомним, чтобы достичь подлинного равноправия мужчин и женщин, в том числе в оплате труда, потребуется еще 202 года. Такие данные предоставлены в "Глобальном докладе о гендерном разрыве-2018" Всемирного экономического форума.