НБУ распространил на операторов почтовой связи порядок выдачи и отзыва лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и предусмотрел возможность предоставления им такой лицензии. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением от 29 января 2019 № 25, которое вступит в силу 7 февраля, передает ЮрЛига.

Документом установлены требования к операторам почтовой связи в части структуры собственности, деловой репутации, профессиональной пригодности и финансового состояния.

В частности, условиями выдачи лицензии являются: отсутствие в течение года нарушений в сфере предоставления услуг почтовой связи в части почтового перевода; отсутствие нарушений в сфере предотвращения легализации доходов; соответствие руководителей и владельцев требованиям деловой репутации и профессиональной пригодности. Кроме того, у оператора почтовой связи должно быть не менее 50 структурных подразделений, в которых планируется осуществление перевода средств, на территории не менее 50 % областей Украины (кроме временно оккупированных территорий), а также наличие не менее 50% доходов за предыдущий отчетный год/на последнюю отчетную дату, полученные от деятельности в сфере оказания услуг почтовой связи, что подтверждается аудиторским отчетом субъекта аудиторской деятельности.

Руководитель оператора почтовой связи должен соответствовать следующим требованиям к деловой репутации и профессиональной пригодности:

1) иметь:

- высшее образование;

- стаж работы на руководящих должностях не менее двух лет;

2) не иметь:

- задолженности по уплате налогов и сборов;

- просроченного более 30 календарных дней финансового обязательства, сумма которого превышает 150 тыс грн (или эквивалент суммы 5000 евро, если обязательство выражено в иностранной валюте) перед любым банком или другим юридическим или физическим лицом;

- опыта работы на руководящей должности в юрлице, в отношении которого было возбуждено производство по делу о банкротстве, в органах управления и/или контроля или на должности ответственного за финансовый мониторинг, к которому были применены санкции иностранными государствами.

Оператор почтовой связи в случае смены руководителя обязан в течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений в письменной форме уведомить НБУ о таких изменениях и подать документы о новом руководителе.

Кроме того, постановлением № 25 обновлены формы документов, которые предоставляются для получения лицензии, а также форма лицензии.

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