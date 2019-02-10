В Украине изменится процедура заказа, изготовления, выдачи и учета номерных знаков, которые изготавливаются по индивидуальному заказу. Соответствующий приказ МВД от 26 декабря 2018 года № 1058 "Об утверждении Порядка заказа, выдачи и учета номерных знаков транспортных средств, изготавливаемых по индивидуальному заказу их владельцев" вступит в силу со дня официального опубликования, пишет Лига.

На индивидуальных номерах запрещены надписи дискриминационного характера, в частности, по признакам социального и имущественного положения, пола, образования, рода и характера занятий, места жительства. Также под запретом буду графические элементы дискриминационного характера и графические элементы, схожие по начертанию с буквами или цифрами. Запрещено также одновременное использование букв украинского и латинского алфавитов, за исключением букв, совпадающих по надписи.

Заказать индивидуальные номерные знаки можно будет в территориальных сервисных центрах МВД или онлайн. Не могут быть заказаны онлайн индивидуальные номерные знаки юридическими лицами по поручению, а также содержащие графический элемент или логотип, символику, аббревиатуры или сокращенные названия учреждений, предприятий и т.д., независимо от форм собственности, общественных организаций.

Для заказа индивидуального номерного знака онлайн собственник транспортного средства будет проходить процедуру идентификации и аутентификации с использованием квалифицированной электронной подписи, а после чего указывать регион, в котором зарегистрировано транспортное средство, и надпись, которую он желает нанести на номерной знак.

Такая надпись автоматически проверяется и если надпись уже есть в регионе регистрации, то владелец транспортного средства получает онлайн-ответ о невозможности его оформления. Если заказанная надпись не повторяется, владельцу предоставляется доступ для перехода к заполнению заявления.

Уполномоченное лицо ГСЦ МВД в течение двух рабочих дней проверяет сведения о транспортном средстве и его владельце по реестрам и базам данных МВД и заказанную надпись на соответствие требованиям и в случае соответствия разрабатывает макет индивидуального номерного знака.

Владелец транспортного средства подписывает макет индивидуального номерного знака квалифицированной электронной подписью, оплачивает стоимость комплекта индивидуальных номерных знаков и услуги территориального органа. Оплату можно будет осуществить через Интернет с использованием электронных платежных систем, позволяющим сформировать платежный документ.

Срок изготовления индивидуальных номерных знаков до одного месяца с момента передачи макета индивидуального номерного знака производителю. После получения индивидуальных номерных знаков собственник авто в течение 10 дней должен его перерегистрировать. Индивидуальные номерные знаки действительны только на территории Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВД решили, как можно заказать и получить индивидуальные номерные знаки на авто в Украине.

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