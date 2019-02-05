Руководство Apple вернуло в продажу старую модель iPhone X в виде восстановленных устройств со сниженной ценой. За него в зависимости от объема памяти (64 ГБ или 256 ГБ) просят от $769 до $899. Об этом сообщает itc.ua.

Для сравнения, за новые iPhone X в США в свое время просили $999 и $1149 соответственно, а новый iPhone Xs на 64 ГБ стоит $999.

В свое время Apple убрала iPhone X из продажи, чтобы лучше продавать новые модели iPhone Xs и iPhone Xr. Восстановленные iPhone X предложены в двух цветах (Space Gray и Silver).

Восстановленные смартфоны получают новые корпуса и аккумуляторы, а также при необходимости новые комплектующие вместо неисправных.

В случае покупки официального восстановленного аппарата клиент получает полную комплектацию, стандартную годовую гарантию и право купить расширенную гарантию Apple Care.

"Страна" разбиралась, какие смартфоны взорвут рынок в 2019 году. Пользователи увидели огромный скачок качества фотографий и видео, дешевые телефоны, которые выглядят и функционируют не хуже моделей втрое дороже. Например Xiaomi из КНР представила новый смартфон за 150 долларов.

Отметим, что Facebook платит по $20 всем пользователям, за которыми следит при помощи VPN-сервиса.