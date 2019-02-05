57-летний актер сериала "Сваты" Федор Добронравов впервые прокомментировал информацию СМИ о своей госпитализации в Рязани в предынсультном состоянии. Об этом сообщает агентство "Москва".

"Ребята, вы с ума все посходили? Я не знаю, кто запустил эту "утку", но это да, может человека добить вопросами: а не пора ли вам на кладбище? А не пора ли вам, Федор Викторович, на кладбище? А я отвечаю, что еще как-то поиграю, что-то мне рановато как-то на кладбище. Да не был я госпитализирован, я просто лег на очередное обследование, которое мне положено", - сказал Добронравов.

Он пояснил, что сроки обследования совпали со временем двух спектаклей в Рязани и Туле, и артист попросил своего друга заменить его во время выступлений. "Я очень извиняюсь перед зрителями, но с таким графиком очень тяжело попасть к врачам", - добавил актер.

Фото: tell-to.ru

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно состояние Федора Добронравова из "Сватов", который попал в больницу. В марте 2018 года артист перенес операцию и инсульт. В ходе гастролей в Сергиевом Посаде его коллега Татьяна Васильева и ее сын Филипп обратили внимание на то, что Добронравов не может улыбнуться, и вызвали врачей.

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